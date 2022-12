Des dizaines d’agressions par an à l’égard des agents de Bruxelles Propreté

Sur les seuls faits signalés dans le registre destiné à les répertorier, le nombre total d’agressions physiques ou psychologiques subies par des agents de Bruxelles-Propreté en 2020 s’élève à 121, dont 97 dans les cinq recyparks régionaux, et 24 dans divers quartiers de Bruxelles. En 2021, le nombre total d’agressions physiques ou psychologiques subies par les agents est 132 dont 91 dans les recyparks et 41 dans divers quartiers de la capitale.

Selon l’agence Bruxelles-Propreté citée par le ministre, ces agressions peuvent prendre différentes formes: insultes, agressions verbales récurrentes; des personnes montent dans les véhicules, parfois à travers les fenêtres ouvertes, menacent, demandent de l’argent, font des tentatives de vol; coups de pelle; menaces à l’arme blanche; jets de pierres et de verre...

Les agentes sont particulièrement prises à partie, parfois avec attouchements.

Une partie des agents qui ont travaillé sur la zone Liedts - Brabant - Aerschot ont vécu plusieurs épisodes d’agression. L’Agence indique que presque la totalité des agents ont connu des agressions verbales dans ces quartiers.

Le député David Weytsman plaide auprès du ministre Maron, auquel il reproche de la passivité, pour une stratégie, avec les zones de police et les communes, visant une plus grande fermeté envers les agresseurs, un soutien aux travailleurs et des campagnes de sensibilisation.

Considérant que le seul volet répressif ne suffit pas, il plaide aussi pour une stratégie générale reprenant notamment des campagnes de sensibilisation auprès du grand public pour souligner l’importance de ce travail et l’exigence de respect des travailleurs. Il juge important que les agents puissent aussi bénéficier de formations et d’un suivi adéquat.

Le député libéral plaide aussi pour l’élargissement des possibilités concernant la dénonciation des faits ainsi qu’un suivi plus rapide et plus adéquat.