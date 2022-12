Condamnés à 6 ans de prison ferme, les deux jeunes braqueurs du Night and Day de Wangenies écopent finalement de 5 ans avec sursis

En première instance, le tribunal correctionnel du Hainaut, division de Charleroi, avait prononcé une peine de six ans de prison ferme contre Nathan et Alexy, âgés alors de 19 et 20 ans, pour une extorsion et un vol avec violence.

Il était environ 22h00, le 21 novembre 2021, lorsque les deux malfrats se sont introduits dans le Night and Day de la route de Gosselies à Wangenies (Fleurus). Ils étaient armés d’un pistolet factice qui a été retrouvé après coup.