Subventions du Brabant wallon pour les mises en conformité des milieux d’accueil de la petite enfance

Le Collège provincial a consacré un budget d’un peu plus de 573.000 euros à la mise en conformité de lieux d’accueil de la petite enfance pour l’année 2022. Ces subventions peuvent s’élever à 70 % du coût des travaux avec un maximum de 1.000 euros par place concernée. Les subsides sont destinés à des structures (crèches, co-accueillantes d’enfants indépendantes et services d’accueil d’enfants) qui mettent leurs locaux en conformité aux normes ONE et/ou du service incendie et/ou de l’AFSCA. Le 30 avril 2022, le Brabant wallon a réceptionné et traité une trentaine de dossiers.

Une source de stress pour les parents

Sans les subventions provinciales, ces places ne seraient pas disponibles alors que le nombre de places est déjà insuffisant et les listes d’attente interminables. Une situation particulièrement stressante pour les jeunes parents.

« Nous avons toujours été conscients en Brabant wallon de l’enjeu et l’importance pour des familles et des parents d’avoir un lieu d’accueil de qualité, proche et adapté pour leurs enfants. C’est un élément fondamental d’équilibre entre une vie professionnelle et personnelle épanouie et épanouissante. Des parents qui travaillent tous les deux sans perspectives de trouver une place en crèche pour leur nouveau-né est une vraie source de stress » explique Sophie Keymolen, députée provinciale en charge de la Petite Enfance.

Même si le taux de couverture en Brabant wallon (54 % en 2020) est plus élevé que la moyenne wallonne (38 % en 2020), le nombre de places d’accueil doit être revu à la hausse pour les familles dont les deux parents travaillent. Ne pas avoir de place en milieux d’accueil pour son enfant constitue un frein à l’emploi et aux formations, plus encore pour les familles monoparentales.

Des nouvelles places créées

Le Brabant wallon accorde également une subvention aux Communes, CPAS, ASBL et autres milieux d’accueil pour la création de nouvelles places d’accueil. 53 nouvelles places ont été créées en 2022. Cinq places (50.000 euros) ont ainsi été créées à la crèche Au joli Bois à Lillois qui compte 30 places, 3 places (30.000 euros) à La Ribambelle qui déménage d’Ohain à Braine-l’Alleud et qui compte 18 places. Par ailleurs, 10 places supplémentaires sont envisagées à la crèche La Colinette à Lasne (18 places existantes) qui va s’agrandir, et enfin 35 places à l’Académie des Enfants Arthur et Zoé à Waterloo (206.353 euros).

Enfin, pour l’année 2023, 700.000 euros sont prévus au budget pour la création de places d’accueil ou la mise en conformité de places existantes. Par ailleurs, un montant de 93.000 euros est consacré aux primes accordées aux accueillantes conventionnées.