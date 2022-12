Permis accordé pour le BHNS: toute l’avenue Paul Pastur interdite au trafic de transit, le sens unique aux oubliettes, davantage de parking… Voici toutes les décisions!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Raphaël Stokis résume sa décision en trois phrases. « Oui pour le BHNS. Non au sens unique. Oui à la vie locale. »

Le fonctionnaire-délégué rappelle la genèse du projet. « Il s’agit d’un réaménagement complet de l’espace public, de façade à façade, avec des plantes, des lieux de vie plus agréables. Et, oui, on fait ça pour faire passer un bus à haut niveau de service qui offrira une véritable alternative sérieuse aux déplacements en voiture individuelle, avec des navettes toutes les dix minutes. Le tout sans oublier les piétons, les cyclistes… »

Pas de sens unique

Il en vient ensuite à ses décisions.