Scène de chaos dans un avion Brussels Airlines: une femme enceinte s’effondre après des heures à attendre le décollage, «Dieu merci, il y avait à bord des personnes formées»

Un problème technique a été détecté dans l’avion qui devait partir pour Hong Kong et qui bloquait deux autres avions, l’un vers le Cap-Vert et l’autre vers Bruxelles sur la piste dont celui de la femme enceinte.

Le chaos

Chris Brereton, qui se dirigeait vers Bruges, a déclaré au Manchester Evening News qu’une femme enceinte s’était « effondrée » et a raconté à quel point les passagers étaient de plus en plus frustrés alors qu’ils restaient assis à côté de la piste pendant des heures. « La pauvre femme enceinte s’est effondrée et deux personnes à bord sont intervenues pour l’aider. C’était après des heures passées assises sur le tarmac derrière l’avion en panne », a-t-il raconté à nos confrères de «The Sun».

« Le capitaine n’arrêtait pas de dire ‘ils viennent bientôt vous chercher’, mais cela ne s’est jamais produit. La dame s’est alors effondrée à l’avant de l’avion et Dieu merci, il y avait à bord des personnes formées qui savaient ce qu’elles faisaient. »

Un porte-parole de Brussels Airlines a déclaré : « Comme mentionné précédemment, un avion de Cathay Pacific bloquait la piste en raison de problèmes techniques, ce qui signifie que notre avion OOSND (vol SN2174) a également été bloqué pendant plusieurs heures sur la piste de Manchester. En raison des réglementations de sécurité britanniques, il était impossible de se faire remorquer jusqu’au terminal. »

« Malgré la situation difficile, nous avons fait de notre mieux pour trouver des solutions pour tous nos passagers. Les passagers en correspondance, ont été rebookés sur d’autres vols. Seuls ceux ayant Bruxelles comme destination finale, sont repartis avec notre propre vol vers Bruxelles dans la soirée. »