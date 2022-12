Deux joueurs anglais ont failli être kidnappés lors de la Coupe du monde au Brésil en 2014 (vidéo)

Pour une émission sur Amazon Prime, Ben Foster a interrogé James Milner. Alors qu’il se trouvait au Brésil pour la Coupe du monde 2014, le joueur de Liverpool a confié avoir cru se faire kidnapper dans la rue.

James Milner se trouvait avec Phil Jagielka quand il a eu la peur de sa vie. Ils avaient décidé de terminer un parcours en golf et étaient partis pour rentrer à l’hôtel à pied. Il explique ainsi à Ben Foster : « Vous êtes tous rentrés à l’hôtel et on pensait qu’une voiture allait venir nous chercher, mais finalement non. On a donc décidé de rentrer à pied. »

Mais les choses ont empiré. Alors qu’ils étaient sortis du golf, ils ont commencé à marcher : «En me retournant, je remarque un groupe de plusieurs mecs qui nous fixent. Et dès qu’on commence à marcher vite, ils accélèrent également, puis se mettent à courir. J’ai tout de suite compris qu’ils voulaient nous kidnapper. Une voiture nous voit courir et s’arrête à notre niveau. C’était la sécurité qui alors nous ordonne de monter dans la voiture. On a soufflé et ensuite, on est rentrés à l’hôtel ».

Plus de peur que de mal mais cette histoire a marqué James Milner.