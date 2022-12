À cause de la crise, Yoan et Jordan à Morlanwelz ont dû réduire leurs illuminations, mais la magie de Noël est toujours là!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Nombreux sont ceux qui, dans la région du Centre, connaissent Yoan, 37 ans et Jordan, 29 ans. Et pour cause : ce couple de Morlanwelz décore sa façade à Pâques, à Halloween et à Noël. Ils aiment en faire profiter un maximum de monde.