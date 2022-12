Geneviève Michot, conseillère communale de l’opposition à Thuin, cède sa place à Elisa Moreau: «Représenter les jeunesses de Thuin»

À la veille des fêtes de fin d’année, c’est un beau cadeau qu’a reçu la jeune élue MR. Suite à la démission de Geneviève Michot, conseillère de l’opposition MR, pour raisons personnelles, Elisa Moreau a été choisie pour la remplacer et siéger au sein du conseil communal de Thuin. « C’est important pour moi car ça fait longtemps que je m’implique en politique. En 2018, je me suis présentée pour la première fois sur les listes, dans le but de représenter les jeunesses de Thuin. En effet, à ce moment-là, la politique était vue comme un monde pour les vieux, et je voulais changer ça. De plus, je voulais m’impliquer pour la Ville, lui rendre ce qu’elle m’a donné », lance Elisa. Elle devient conseillère le lendemain de ses 25 ans. - AH

À 25 ans, la Thudinienne est diplômée d’un bachelier en Sciences politiques et d’un master en Administration publique. Et cela fait un an qu’elle travaille au sein du cabinet du ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, David Clarinval. « J’ai pu y voir l’importance de la politique au niveau régional et local, et surtout j’ai pu y voir l’importance pour les élus d’être des acteurs de terrain. Surtout pour les élus locaux, et ça, c’est un boost pour moi, pour pouvoir faire bouger les choses. »

Une nouvelle tête au sein du conseil thudinien - AH

Depuis ce mardi 20 décembre, elle siège donc parmi les conseillers communaux de l’opposition MR de Thuin. Elle y a repris la place de Geneviève Michot, et reprend donc, aussi, sa place dans certaines commissions : « Geneviève était présente dans les commissions des Finances, de la Jeunesse et de l’Économie. J’hérite donc de ces postes. Aussi, je reste membre du conseil d’administration du centre sportif local, le hall polyvalent. J’ai un fort intérêt pour le sport et les commerces locaux, je vais donc mettre le focus là-dessus », conclut Elisa.