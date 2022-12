Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le député wallon et louviérois, Antoine Hermant (PTB), a interpellé au parlement le ministre de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry sur le Pont Capitte. Rouillé, dégradé et fragilisé, ce dernier devrait à terme être remplacé pour des raisons de sécurité. En attendant, le SPW et les autorités communales s’efforcent de réduire le nombre de véhicules qui l’empruntent pour des raisons de sécurité. Sur ordre du SPW, qui reste propriétaire dudit pont, des portiques avaient été installés récemment pour limiter le passage des véhicules à maximum 7,5 t et 2,25 m de hauteur. Autrement dit camions et même certaines camionnettes étaient bannis, hormis les bus des TEC qui disposent d’une télécommande pour lever ces portiques.