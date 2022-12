Il menace une dame de 76 ans avec un pied-de-biche et la traîne à l’étage: la police d’Eupen lance un appel à témoin

Il y a quelques jours, nous vous informions qu’un vol avec violence avait eu lieu à Eupen, rue Gospert. Pour rappel, la victime est une dame âgée de 76 ans qui rentrait chez elle. Une fois rentrée, un homme a frappé à la porte arrière de son appartement. Lorsqu’elle lui a ouvert la porte, l’homme s’est engouffré chez elle, lui a saisi le bras et l’a menacée avec un pied-de-biche. Il l’a ensuite traînée à l’étage supérieur.

Il lui a volé des bijoux et de l’argent. Les faits se sont déroulés le mardi 20 décembre entre 14 h 15 et 14 h 30.

La police de la zone Vesdre-Gueule lance un appel à témoin et demande l’aide de la population pour retrouver l’auteur des faits. Il est décrit comme une personne de sexe masculin, âgée d’environ 35 ans. Il est grand et mesure environ 1 mètre 80, voire 1 mètre 90.

La victime le décrit comme étant de type arabe aux cheveux et yeux foncés. Elle indique qu’il ne parle pas très bien l’allemand et qu’il a un accent arabe. L’auteur des faits était habillé d’une veste d’hiver noire lui arrivant aux hanches et portait une capuche. Si vous l’apercevez, veuillez prendre contact avec le centre de contrôle local de la zone de police Vesdre-Gueule au 087/552.580.