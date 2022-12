1.860 articles à préparer, 70 menus, 600 verrines: plongée dans la cuisine de Festin (Habay), traiteur pour les fêtes de fin d’année

Un accent bruxellois en plein cœur d’Habay. Depuis deux ans, Amaury Saye a posé ses couteaux en Gaume. L’ancien chef de l’Espelette à Arlon a profité de la pandémie pour se réorienter et proposer un service traiteur. Le succès est au rendez-vous. Depuis une semaine, le cuisinier consacre toute son énergie à préparer les repas de fêtes de ses nombreux clients. « C’est la seconde année que je propose ce service. Et cette année, j’ai eu la chance d’engager Nicolas. » Accompagnés d’intérimaires, le duo s’active à préparer les carpaccios de Saint-Jacques, les suprêmes de volaille, les cailles farcies, etc. « On a un total de 1.860 articles à préparer. Là-dedans, il y a septante menus et plus de 600 verrines. Il faut ajouter à cela les commandes individuelles. Cela demande plus de 4 journées complètes de préparation. »