Bruxelles adopte une stratégie de renforcement de son attractivité internationale

Cette approche élaborée par le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) et le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme, Pascal Smet (PS) englobe de nombreux projets concrets visant à améliorer les services aux et l’accueil des Bruxellois internationaux et à renforcer l’attractivité du Quartier européen grâce à des interventions dans l’espace public et à une vision cohérente des futurs (ré)aménagements.

L’approche stratégique de Vervoort et Smet permettra de rationaliser et de coordonner toutes les initiatives privées et publiques relatives à l’urbanisme.

En complément à la nouvelle place Schuman, la place du Luxembourg, « Place Lux » pour de nombreux Bruxellois internationaux, deviendra, après une métamorphose complète, le cœur battant du quartier, selon le communiqué diffusé à l’issue de la réunion du gouvernement bruxellois.

Vervoort et Smet ont reçu vendredi le feu vert pour leur proposition de réaménager temporairement la place à partir de 2023 et ensuite de lancer le processus de son réaménagement définitif.

Rénovation du Cinquantenaire

L’approche stratégique approuvée établit également le lien avec la rénovation du parc du Cinquantenaire. Les autorités fédérales souhaitent rénover le parc monumental d’ici 2030, date du bicentenaire de la Belgique.

On réalisera également une étude de conception relative à une passerelle pour piétons et cyclistes au-dessus de la voie ferrée entre le Parlement européen et la place Schuman.

Comme elle le fait dans d’autres quartiers (e.a. la quartier Nord), la Région bruxelloise entend être le moteur de la transformation du Quartier européen en un quartier urbain vivant et multifonctionnel grâce à une politique urbanistique active,

Le ministre-président Vervoort et le secrétaire d’État à l’Urbanisme Smet y coordonnent tous les projets privés et publics.

La Belgique et Bruxelles s’engageront de manière plus active pour accueillir et accompagner les Bruxellois internationaux. Les institutions européennes à Bruxelles joueront un rôle plus visible.

Plus précisément, l’accès des Bruxellois internationaux à tous les services publics sera facilité grâce à une carte d’identité électronique. Il y aura une nouvelle école européenne à Neder-Over-Heembeek et une école « hybride » réunissant des élèves européens et belges. Certaines écoles européennes existantes seront également rénovées.

La Bibliothèque Solvay, située dans le parc Leopold, accueillera la bibliothèque du droit européen dans un avenir proche.