Promesses, transparence et bonnes résolutions: le cas Vivalia

La transparence est définie par Le Larousse comme ceci : « nom féminin. Parfaite accessibilité de l’information dans les domaines qui regardent l’opinion publique : Réclamer la transparence du financement des partis politiques. » Prenons un exemple dans l’actualité, au hasard : Vivalia. Il y a quelques jours, l’intercommunale expliquait le départ du directeur aux affaires médicales : le Dr Pascal Pierre. Dans ce communiqué, une rapide lecture permet de comprendre qu’on ne saura pas réellement la ou les raisons de ce choix. Ce jour, le MR luxembourgeois renvoie la responsabilité sur le PS et les Engagés. Au final, et comme c’est le cas depuis le début du dossier Vivalia 2025, on comprend rapidement que le petit intérêt politique luxembourgeois prend le pas sur l’intérêt général.

Revenons à nos promesses du début de cet édito et à la définition. Au Luxembourg, l’avenir des soins de santé est donc plus que jamais de la responsabilité des politiques. Si on se fie au Larousse, on serait donc en droit de réclamer de la transparence. Quant aux promesses, si on en croit ce qu’on entend ou lit, les problèmes de recrutement d’infirmières, de spécialistes, et même les soucis financiers, seront réglés avec ce nouvel hôpital installé au milieu des champs. Une personne avait eu l’honnêteté d’être plus nuancée dans nos colonnes en déclarant ceci : « Il faut avoir le courage de dire que Vivalia 2025 ne réglera peut-être pas tous nos problèmes. Mais je suis convaincu qu’il s’agit de l’unique solution. » Cette personne, c’est un certain… Dr Pascal Pierre ! Comme tous les ans, faisons confiance à nos différentes promesses. Quelques fois elles finissent par se réaliser…