Rétro janvier: Place Léopold à Arlon, on pourrait (commencer à) s’y garer en janvier 2024 (Vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ah ce parking souterrain... Impossible d’aller en ville sans que quelqu’un en parle. Alors, on a décidé de chausser nos bottes et d’aller voir l’état d’avancement. Le chantier a démarré le 17 janvier 2022. Objectif de la majorité, et surtout du bourgmestre qui porte ce projet : offrir un espace polyvalent et 192 places de parking. Le bourgmestre Vincent Magnus nous emmène sous terre pour nous montrer le volume dégagé. « Nous voulons vraiment en faire un lieu de vie et non pas un simple parking ».