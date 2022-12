La Croix-Rouge lance les jeudredis du don de sang à Mons-Borinage: un mocktail offert à chaque donneur

En plus de toutes les autres collectes, la Croix-Rouge organise trois journées d’ouverture spéciale : les Jeudredis du don de sang.

La fin d’année, c’est du shopping plein les jambes, des lumières plein la vue, de la générosité plein les cœurs et des réjouissances tout en famille ou entre amis. Pour le service du sang, c’est aussi et surtout la volonté de pouvoir répondre à toutes les demandes des hôpitaux en produits sanguins.

Concrètement, tous les centres de prélèvement seront ouverts les jeudis 22 décembre, 29 décembre et 5 janvier, de 13 à 19h. Certains ouvriront plus tôt, d’autres fermeront plus tard (les horaires complets sur www.donneurdesang.be).