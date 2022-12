Après 20 ans à combattre sa phobie, Hannah pourra enfin passer Noël avec ses proches: «Elle a passé les 5 derniers Noël seule»

Mais cette année, pour ne pas laisser tomber son petit ami pendant encore un an, Hannah a été déterminée à faire face à sa phobie avec l’aide d’un professionnel, et l’a surmontée avec succès.

Hannah Slater, londonienne, dit avoir eu du mal à respirer et se sentir mal au point de vomir face aux décorations festives, en particulier les guirlandes. La jeune femme de 26 ans a souffert de sa phobie extrême pendant 20 ans et elle a atteint le point où elle ne pouvait plus faire les courses de Noël de peur de voir des guirlandes et ne serait plus invitée aux fêtes de Noël.

« Je me sens mal parce que mon petit ami est l’homme le plus festif que j’aie jamais rencontré, c’est pratiquement « Buddy l’elfe » mais je refuse de décorer la maison et il n’y a aucune chance que j’aille un jour au Winter Wonderland avec lui. Ma famille et mes amis ne m’achètent plus de cadeaux », détaille Hannah.

Hannah a d’abord développé une peur des guirlandes après qu’un « incident lié aux guirlandes » l’ait fait vomir sur les cadeaux de Noël de sa famille à l’âge de six ans.

Ses cousins étaient chez elle le jour de Noël et ont décidé de l’envelopper de guirlandes pour s’amuser.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais je suis passé en mode panique totale quand ils ont commencé à l’enrouler autour de ma tête. Je détestais la sensation de grattage contre ma peau et le bruit fort du papier d’aluminium m’a fait flipper. Je ne voulais pas gâcher le jeu, alors je suis resté silencieux au début, mais quand ils m’ont enveloppé tout le corps et que je ne pouvais plus bouger, j’ai commencé à crier. « Ma mère a dû venir me déballer et j’étais tellement bouleversée que j’ai vomi sur les cadeaux sous le sapin ».