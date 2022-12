Après une bouteille de vodka, il menace sa compagne d’un couteau sous la gorge à Courcelles

La première fois, c’est lui qui a appelé la police : « J’ai déconné ». Il est en aveux d’avoir menacé sa compagne d’un couteau à steak sous la gorge, en présence de la petite fille de celle-ci. « Il la tenait en lui chuchotant quelque chose à l’oreille », dira l’enfant. La seconde fois, c’est elle qui a fait appel aux forces de l’ordre : « Il m’a frappée au visage ». Les deux fois, le couple était fortement alcoolisé et la victime n’a pas souhaité déposer plainte.

Aujourd’hui, vu la séparation, les choses se sont forcément apaisées et Mendez l’assure, il ne boit pas « tous les jours ». Mais le parquet veut un peu plus que de belles paroles : des conditions à respecter pour s’assurer que le prévenu ne retombe pas dans son amour immodéré de la vodka. Le susbstitut Anne-Catherine Broucke a requis 1 an de prison sans s’opposer à un sursis probatoire. Mendez, qui se défendait seul, a déclaré qu’il se soumettrait à toutes les conditions nécessaires.