La belle histoire de l’année: Anna, réfugiée ukrainienne, a passé son CEB haut la main dans une école d’Erezée

Arrivée en Belgique il y a trois mois sans connaître un mot de français, Anna, jeune ukrainienne de 11 ans, a réussi son CEB haut la main. Son intelligence et sa détermination impressionnent ses enseignants de l’école libre d’Amonines (Erezée).

Fuyant le conflit armé en Ukraine, la jeune fille est arrivée en Belgique a mois de mars pour pour trouver refuge dans la commune d’Érezée, où elle vit désormais avec sa mère et ses grands-parents au sein d’une famille d’accueil. Très vite, son intelligence et sa soif de connaissances ont impressionné ses enseignants de l’école libre d’Amonines. « Quand un élève n’obtient pas 50% au CEB, on délibère en interne pour déterminer la suite de son parcours. Vu sa situation, nous aurions tout à fait compris qu’Anna choisisse de se porter absente. Mais elle a voulu présenter l’épreuve comme tout le monde », explique Jessica Smets, directrice de l’établissement scolaire.