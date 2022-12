Les cuillères de Marioupol

Noël n’a pas la même saveur cette année en Ukraine. C’est la guerre ! Des villes ont été presque entièrement détruites, comme Marioupol où Bohdan et Mariya ont longtemps habité. Aujourd’hui, retraités, ils habitent une banlieue préservée des bombardements. Malgré les problèmes d’approvisionnement en vivres et en électricité, ils ont tenu à réunir autour d’eux leurs enfants et petits-enfants ainsi qu’un invité inattendu… Alors que la veillée était sur le point de démarrer, nos deux amis annoncèrent à leurs convives la présence du personnage mystérieux… Ils ouvrirent une porte et convièrent un certain Piotr à rejoindre la famille. Quelle ne fut pas la surprise des invités quand ils virent apparaître un homme d’une vingtaine d’années en uniforme de l’armée russe ! Un silence lourd et un froid terrible s’abattirent sur l’assemblée. Le patriarche prit alors la parole. « Ne craignez rien, mes enfants. Piotr est déserteur. Il avait froid et faim et nous l’avons recueilli. Il ne nous veut aucun mal. Au contraire, il ne comprend pas ce qui arrive, à lui, à ses camarades, à son pays. Nous l’avons convié à passer Noël avec nous, avec vous. Nous le cachons ici car il est sûrement recherché ».

La surprise une fois passée, les convives sourirent à l'ancien ennemi, l'embrassèrent et l'associèrent aux réjouissances de la Nativité. Bohdan et Mariya avaient été des gens de foi durant toute leur vie et amener un ancien adversaire à table n'allait nullement à l'encontre de leurs convictions. Un repas simple fut servi. La disette ambiante interdisait cette année la succession des plats classiques de Noël, au nombre de douze, comme celui des apôtres. Un simple « borscht » de betteraves et de choux fut cuisiné ainsi qu'une « koutia » de fruits secs comme dessert. Si l'abondance n'était pas de mise, il n'en allait pas de même des traditions ukrainiennes, respectées à la lettre. Chacun à côté de son assiette disposait d'une petite gerbe de blé afin de figurer la couche de l'Enfant Jésus dans la crèche ainsi que d'une cuillère destinée à laisser les défunts venir de nuit se rassasier. La veillée achevée, avant que les convives ne s'éparpillent dans la nuit enneigée de Noël, on se mit à prier pour que la guerre s'arrête, pour que la paix et la quiétude reviennent. Les membres de la famille entonnèrent des cantiques orthodoxes en se tenant par les mains, Piotr au milieu d'eux. On pria et chanta pour l'Ukraine et pour la Russie, puis on disposa les cuillères en étoile sur la nappe. Piotr y ajouta celle de sa gamelle de militaire, qui devint une des branches de l'astre. Puis on se retira.