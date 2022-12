«Un break indispensable»: comment Adrien Devyver et Gerald Watelet vont-ils passer les fêtes de fin d’année? Les deux copains, réunis en cette fin d’année, nous ont expliqué comment ils allaient fêter Noël.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, Gerald Watelet et Adrien Devyver reforment leur duo culte sur la RTBF, avec un épisode inédit de « Un gars, un chef ! », à découvrir le 24 décembre à 20h20 sur la Une. de videos Pour tous les deux, la période des fêtes de fin d’année est sacrée, elle est réservée à la famille. «C’est un break indispensable qui me permet de me rééquilibrer, surtout depuis que j’ai des enfants. Je fais plein d’activités avec eux à cette période-là. J’ai besoin de prendre le temps d’être au calme, de savourer le cocooning, le feu de bois. Quand j’étais gamin, quasiment du 25 décembre au 1er janvier, on allait rendre visite à la famille dans toute la Belgique. J’ai toujours adoré ça, j’ai besoin de la stabilité familiale et d’être entouré», nous confie Adrien.

«Chez nous, on fêtait plus le Nouvel An. Je me souviens que quand j'avais 13 ans – j'avais commencé l'école hôtelière à Namur –, ma grand-mère m'avait demandé de m'occuper de tout. J'avais joué le restaurateur et préparé son vol-au-vent en l'améliorant avec des ris de veau et des truffes. J'en garde un souvenir magique. Encore aujourd'hui, ce Noël, je le passerai avec maman et ma tante», rebondit Gerald.