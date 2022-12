Le traditionnel concert de Noël de l’académie de Waremme rencontre un vif succès

L’académie organisait le jeudi 15 décembre et le mercredi 21 décembre, ses traditionnels concerts de Noël, dans la salle du « Passage 9 ». Le premier mettait à l’honneur la musique et les arts parlés. Les classes de guitares, d’ensemble folk, de formation musicale adulte et de parole pluridisciplinaire, tous ont animé cette soirée avec brio et nous ont réservé des surprises de saison !

Lors du second concert, les ensembles de cordes, de violoncelles, de voix et de cuivres, ainsi que quelques solistes à la flûte et au piano, ont rencontré un franc succès auprès du public. Deux concerts variés qui ont ravi plus d’un auditeur par la qualité du travail de ses jeunes artistes et qui s’est clôturé, pour le second, par la dégustation du traditionnel boudin de Noël !