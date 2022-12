La secrétaire volait dans les comptes des administrés de l’avocate à Charleroi: on parle de 50.000 euros

Sophie et Nico ne se sont pas montrés au tribunal : ils seront donc jugés par défaut et le parquet a requis 15 mois de prison à leur encontre…

Les faits remontent à 2018 et se déroulent dans un cabinet d’avocats carolo. Profitant de la maladie de sa patronne, une secrétaire décide de piquer dans la caisse. La poule aux œufs d’or, ce sont les comptes bancaires gérés par l’avocate, les comptes des administrés provisoires, des gens qui ne sont plus capables, mentalement ou physiquement, de gérer eux-mêmes leurs biens. On parle d’un total avoisinant les 50.000 euros quand même…

Me Donatangelo. - AN.D.

Me Michaël Donatangelo a évoqué le choc et la déception de l’avocate préjudiciée lorsqu’elle s’est aperçue qu’elle avait été grugée par sa propre secrétaire à une époque où elle était diminuée par la maladie : « La pire chose qui peut arriver à un avocat, c’est qu’on remette en question sa probité, son honnêteté et sa conscience professionnelle. Or, c’est sur elle d’abord que les soupçons ont pesé lorsque les détournements ont été découverts, avant que la secrétaire ne passe aux aveux. À cause de ce dossier, plus aucun dossier d’administration provisoire ne lui a été confié à l’époque…