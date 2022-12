«C’est très bouleversant»: Marco en larmes dans le cube de Viva for Life après le don d’une tirelire d’une petite fille décédée (vidéo)

Toute la semaine, les trois animateurs ont reçu des témoignages parfois bouleversants. Ce vendredi, Marco a reçu la visite de la famille de Yaëlle, une petite fille récemment décédée d’un cancer. La maman, accompagnée de son autre fille et de sa nièce, est venue déposer la tirelire de Yaëlle. « Elle était très généreuse et je suis sûre que si elle avait été là, elle aurait aimé donner sa tirelire », explique la maman face à Marco.

Dans quelques heures seulement, cette dixième édition de Viva for Life sera terminée. Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Marco Leulier sortiront du cube situé à Bertrix, avant de découvrir le montant final de cette année.

L’animateur a été très ému par ce don. Au moment de reprendre l’antenne, Marco était en larmes sur VivaCité : « C’est très bouleversant. Une petite fille, qui était malade, et qui s’est battue contre la maladie, est partie. Elle avait une petite tirelire, et ça lui tenait à cœur de la donner pour Viva for Life. J’ai envie de dire que si après ça on se bouge pas… »