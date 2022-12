Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lundi dernier, on apprenait par nos confrères de Vers L’Avenir qu’une institutrice de l’école communale de Ramillies aurait sanctionné ses élèves, en les obligeant à rester dehors en pantoufles et pyjamas lors d’une classe de dépaysemment du côté d’Andenne, par un temps glacial. Nous avions alors contacté l’école et la commune, afin de connaître la position des élus, ainsi que de la directrice de l’établissement.

Laurent Noël, le directeur général de Ramillies, a assuré que l’affaire était prise très au sérieux, non seulement par l’école mais aussi par le collège communal. Ce jeudi 22 décembre, les trois institutrices concernées par les plaintes des parents ont été entendues, afin de se défendre et d’exposer leur version des faits. « Avec le recul, tout le monde s’accorde pour reconnaître le caractère inapproprié de la sanction retenue », peut-on lire dans le rapport du Collège.