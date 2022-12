Malmedy veut racheter des pièces du musée de la Deuxième Guerre mondiale de Baugnez pour les transporter au Malmundarium

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On a parfois tendance à beaucoup se focaliser sur Bastogne quand on parle de la seconde guerre mondiale et pourtant, lors de l’offensive des Ardennes, Saint-Vith, La Gleize, et Baugnez ont pas mal trinqué. Dans ce hameau, situé sur Malmedy, un massacre tristement célèbre a eu lieu. Un musée retrace cet événement important de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale. Le musée en question va hélas mettre un terme à ses activités début janvier. Malmedy n’a pourtant pas l’intention de laisser filer de la sorte une trace de passé.