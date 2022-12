L’épicerie bio Biofagnes livre 150 cougnous à Radio Contact pour l’émission spéciale de Noël

« C’est Audrey, l’assistante du magasin, qui a été livrer les cougnous. Elle s’est levée très tôt pour être présente à 6h à Bruxelles. L’équipe de Radio Contact a eu la gentillesse de l’interviewer pendant quelques minutes. Ils ont par ailleurs tenu à payer la commande », souligne Anne Frère. Une publicité qui est bonne à prendre pour l’épicerie de la région. « On a une boulangerie artisanale à Barchon, on fait du pain frais tous les jours. Et ça, tout le monde ne le sait pas. »

L’épicerie a tenu à remercier Radio Contact dans une publication sur sa page Facebook. « Livraison spéciale de 150 cougnous ce matin chez Radio Contact pour l’émission spéciale Noël du Good Morning ! Un grand merci à toute l’équipe pour votre commande et votre accueil chaleureux. Et merci à nos collègues : Nico et Max, nos boulangers, pour ces magnifiques cougnous et Audrey pour cette super livraison plus que matinale. »