Le week-end de la Muco avait été créé pour Clémence: elle est aujourd’hui une jeune femme épanouie, qui dompte la maladie grâce à un traitement et se lance dans la vie active

« Voilà cinq ans, je me déplaçais en chaise roulante, et avec de l’oxygène sur le dos pour pouvoir respirer… » Aujourd’hui installée près du sapin de Noël qui décore son institut situé à Courtrai, Clémence Vandermeersch, 23 ans, a le sourire et accepte volontiers d’évoquer son parcours. Diagnostiquée malade de la mucoviscidose dès ses huit mois, la jeune femme n’est pas « guérie », mais elle vit ! « Je revis » précise-t-elle dans un grand sourire.