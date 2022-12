Angelo et Angela, de Quaregnon, se sont dit oui il y a 60 ans!

Angelo Fortunato et Angela Lo Presti se sont mariés le 15 décembre 1962. 60 ans plus tard, nous les avons retrouvés heureux chez eux à la rue de Monsville, à Quaregnon. Ils ont accueilli leur famille, le collège communal au grand complet ainsi que le député wallon et ancien bourgmestre Jean-Pierre Lepine.

Ensemble, ils ont retracé leur parcours respectif et se sont remémoré une multitude de bons souvenirs. Angelo a vu le jour le 27 mars 1937 à Favara en Sicile. Il est issu d’une famille de huit enfants. Dès son plus jeune âge, il a travaillé avec son papa Salvatore et ses frères dans la campagne du village. Ensuite, il a appris le métier de cordonnier, une véritable passion dont il fera son métier.