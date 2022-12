Comics and drinks, la nouvelle librairie avec 10.000 mangas, une des plus grandes collections de Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En octobre dernier, Georges Espina a ouvert Comics and drinks, une librairie spécialisée en mangas et bandes dessinées. Le commerce se situe rue du Lombard, dans le centre-ville de Bruxelles. « C’est là où est née la bande dessinée, et où tout se passe. C’est d’ailleurs bien représenté dans le quartier avec le parcours BD et ses 40 fresques sur les façades », souligne Georges, véritable passionné de bandes dessinées depuis son enfance.