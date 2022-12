Benjamin Maréchal dévoile les coulisses de son passage de la RTBF à Sudinfo: «Ce jour-là, j’ai chopé le Covid...» 2023 arrive, l’heure des bilans. Cette semaine, je me suis souvenu du jour où j’ai quitté la RTBF et un poste d’animateur vedette pour travailler à Sudinfo. Alors que mes collègues vous racontent la grande info de 2022, je m’autorise un flash-back. Depuis mon arrivée à Sudinfo j’ai vécu pas mal de trucs dingues! - D.R.

Par Benjamin Maréchal

Nous sommes au mois d’avril 2022, l’envie d’ailleurs me trotte dans la tête depuis quelque temps déjà. Je viens de passer 22 ans à la RTBF et ma pension semble garantie, ce qui n’est pas négligeable par les temps qui courent. J’ai envie de quitter le service public mais la crainte d’hypothéquer l’avenir de ma famille me retient fameusement. Tout a basculé un mercredi midi. Je viens de « dîner chaud » avec mon fils et, sans très bien savoir pourquoi, j’acte mon changement de vie. Ma femme me suggère d’envoyer un SMS à l’administrateur général pour lui parler rapidement. Damned, les choses s’accélèrent, il peut me recevoir dans l’heure. Je fonce au sommet de la tour Reyers.

L’échange avec mon futur ex-patron est intense. Nous convenons de nous revoir le lendemain matin à la première heure mais un événement va changer le cours des « négociations d’atterrissage ».

Il est 20h ce jour-là quand je quitte la RTBF après avoir terminé le direct d’« On n’est pas des Pigeons ». Je suis à trois mètres de la barrière quand un SMS m’assomme… Je suis positif au Covid et forcé de respecter la quarantaine obligatoire. Les règles de l’entreprise sont strictes, je suis obligé de renoncer.

Je me revois tremblant taper ce message à mes proches : « Les gars, je viens d’annoncer ma démission au big boss et boum je suis positif Covid. Ça la fout mal ». Pire encore, j’ai dû rappeler le patron pour lui expliquer que nous serions obligés d’évoquer la suite… par téléphone.