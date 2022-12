Policier à la zone boraine, il risque un an de prison pour avoir violé le secret professionnel: «J’ai fait une erreur»

Jack (prénom d’emprunt), policier borain, a, par alliance, une connaissance qui n’est pas très recommandable. M.K. est connu de la justice pour avoir, en novembre 2017 puis janvier 2019, été impliqué dans un incendie volontaire de voiture. Mais voilà : Jack semble bien curieux envers ce M.K. puisqu’entre 2017 et 2019, il aura consulté une vingtaine de fiches d’information et d’intervention où ce M.K. est cité.

Sur une seule journée de juillet 2019, sous l’intitulé « planton » qu’il n’est pas ce jour-là, Jack effectue trois recherches au registre national de police. Mis au parfum, ses supérieurs hiérarchiques l’interrogent, Jack répond que comme il connaissait M.K., il a effectué ces recherches pour le compte de son collègue. Pas de chance : les informations sous forme de p.-v. versées au registre national de police sont accessibles et à la disposition de chaque policier.

Une sanction

Bref, lorsque l’affaire est dévoilée à la zone boraine le 21 avril 2021, Jack subit une sanction disciplinaire. Il perçoit 10 % de salaire en moins pendant deux mois. A ce jour, il demeure toujours policier à la zone boraine. Mais il était ce vendredi prévenu devant le tribunal du Hainaut, division de Mons, pour répondre des préventions de viol du secret professionnel et traitement illicite de données policières.

Au nom du parquet, Géraldine Vandamme requiert un an d’emprisonnement, sans sursis, envers Jack qu’elle accuse de consultations injustifiées de p.-v., commises à la demande et pour le compte de M.K., et d’avoir fourni une aide indispensable en donnant des informations policières secrètes pour aider ce M.K. à se soustraire à des poursuites, voire à une arrestation. De son côté, M.K., en usant de cette source illicite, a grillé sa taupe de la police boraine, fustige le parquet…

Côté défense, Me Simon Hubert demande l’acquittement de Jack pour la prévention de violation de secret professionnel : il n’y a pas de preuve qu’il ait révélé quoi que ce soit. Même si Jack et M.K. se sont téléphoné.

« Je suis désolé »

Par contre, pour la prévention de traitement illicite de données policières, Jack admet avoir consulté la banque de données policières. Me Hubert plaide la suspension du prononcé simple ou probatoire… assortie d’une seule condition : le contrôle régulier de ses consultations de la banque de données de police.

Géraldine Vandamme s’insurge : il y a eu violation du secret professionnel puisqu’il a donné au frère de M.K. des informations qu’il ne pouvait pas divulguer. « M.K. a juste fait part à Jack d’une date de rendez-vous qui ne l’arrangeait pas. Jack a voulu arranger une autre date, sans pour autant divulguer de secret professionnel », rétorque Me Hubert.

« Je suis désolé des proportions de ce dossier », conclut Jack. « J’ai fait une erreur. Mais il n’y a jamais eu divulgation de ma part. »

Jugement dans un mois.