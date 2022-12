Cyclo-cross de Mol: un solide Wout van Aert domine aisément Mathieu van der Poel et Tom Pidcock

Le «Big 3» du cyclo-cross masculin se retrouvait pour la deuxième fois de la saison à l’occasion du cyclocross de Mol, couru vendredi en nocturne. La victoire est revenue sans discussion à Wout van Aert (Jumbo-Visma). Au terme d’une belle démonstartion de force, il a devancé le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) de 54 secondes pour rééditer son succès de 2021. Le Britannique Tom Pidcock (INEOS-Grenadiers) a pris la dernière place sur le podium à 1:19. Dans le sprint pour la 4e place Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) a devancé Quinten Hermans (Tormans) à 1:34.

Sur le parcours sablonneux du domaine provincial du Zilvermeer, Sweeck fut le premier à tenter de lancer la course dans le 3e tour. Il ne resta bientôt plus que quatre hommes dans sa roue: le trio de favoris et Hermans. La victoire allait se jouer entre eux.

Sweeck accéléra encore dans la boucle suivante, Pidcock, moins à l’aise dans les portions à pied dans le sable, dut lâcher prise. Van Aert embraya et bientôt il n’y eut plus que van der Poel et Hermans à suivre le porteur du maillot noir-jaune-rouge. Mais quand van der Poel prit la tête, au début du 5e tour, van Aert fut le seul à parvenir à s’accrocher. Le duel attendu pouvait débuter. Au terme du 6e tour, Sweeck, Hermans et Pidcock pointaient à 38 secondes.

Van Aert fit le forcing dans le 7e tour et réussit à creuser un petit trou juste avant un secteur de sable et l’écart monta rapidement à 7 secondes à la sortie et à 12 secondes au passage sur la ligne. Pidcock et Hermans accusaient 1:02 de retard, Dans les deux derniers tours, le Néerlandais n’est jamais parvenu à revenir sur le leader, son retard était monté à 34 secondes après le 8e tour. Derrière lui, Pidcock, à 1:21 tentait de se débarrasser de Hermans qui s’accrochait à 1:24.

Le 4 décembre à Anvers, à l’occasion de la 8e manche de la Coupe du monde, lors de la première confrontation entre les trois rois des labourés, van der Poel avait devancé de 23 secondes van Aert, deuxième. Pidcock avait dû se contenter de la 8e place à 1:14.