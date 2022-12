Cercle libertin à Villers-Perwin: pas de P.-V. en pagaille de la police au final, les riverains seront conviés à une réunion le 23 janvier prochain

On continue à parler de l’En-Vie, ce cercle privé et libertin qui avait ouvert ses portes ce jeudi 15 décembre, en plein centre de Villers-Perwin, dans l’entité des Bons Villers. Cette ouverture avait fortement surpris bourgmestre lui-même, Mathieu Perin : « Le lendemain de l’inauguration de ce cercle, j’avais effectivement reçu de nombreuses plaintes de riverains. Beaucoup se plaignaient d’un stationnement disproportionné dans leur rue et dans celles avoisinant ce club libertin », rappelle-t-il. Rue Gaston Boudin. - P.Sch.

Face à ce tollé, le maïeur avait également annoncé vouloir « taper dur » et prendre des décisions destinées à freiner les activités déployées ici, « sans que nous n’ayons jamais été tenus au courant de quoi que ce soit », martelait encore Mathieu Perin. Finalement, les choses semblent s’aplanir. Et une rencontre a d’ailleurs pu se faire, pas plus tard que ce mercredi, entre le bourgmestre et le locataire de l’En-Vie.

De l’apaisement « Une réunion qui aurait certes pu se tenir avant que le club n’ouvre ses portes », poursuit Mathieu Perin. « Cette réunion, assez longue, a toutefois permis d’éclaircir pas mal de choses. Concrètement, c’est vrai, en tant que cercle privé, les responsables n’ont pas besoin d’autorisation communale, même si j’attends toujours plus d’informations du côté de notre juriste. Cela étant, nous avons rappelé au gérant les heures de fermeture légale sur notre territoire. Un message qui a été entendu. De nombreux riverains m’avaient contacté, voici une semaine, suite à des problèmes de stationnement. Pour entrer dans ce club, il faut en être membre, contre une somme de dix euros. Avec la carte, les adresses de stationnement autorisé sont intégrées », souligne encore Mathieu Perin.

Le bourgmestre a pu rencontrer le locataire-gérant. - C.H. Seuil maximal Ce dernier a tenu également à éclaircir, avec le locataire, la capacité maximale d’accueil du bâtiment : « Le lieu peut visiblement accueillir 150 personnes. Un accord a été trouvé pour que l’on n’y dépasse pas le seuil de 100 personnes maximum. On l’a constaté les autres soirs d’ouverture, le public qui vient ici semble pratiquer le covoiturage. Ce qui fait qu’il y a au maximum trente véhicules contre les 80 ou 100 attendus. De ce côté-là, de toute façon, notre police a été avisée et devra mener ponctuellement des campagnes de contrôle et, si besoin est, établir des procès-verbaux. » La discrétion reste assurée également : on apprend que les activités « câlines » ont lieu à l’étage, avec fenêtres occultées, « tout le monde restant habillé au rez-de-chaussée. Le public visiteur tient à cette discrétion, par ailleurs », rappelle le bourgmestre. De même, le lieu n’étant pas une discothèque, le volume sonore doit également être respecté… Ce qui semblait d’ailleurs être le cas déjà la semaine dernière, comme nous le confirmaient plusieurs riverains rencontrés ce dimanche dernier.