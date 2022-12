C’est un président un peu désabusé qui nous a accueillis ce vendredi matin dans les installations de Soignies Sport. Elles sont dans un bien triste état, il faut le reconnaître. Franz De Doncker ne sait plus très bien à quel Saint se vouer. Selon lui, l’existence même de Soignies Sport est en jeu !

« À quand le synthétique et les vestiaires ? »

« Il y a plein de problèmes, et on se sent un peu délaissé par la commune. Alors que nous sommes le plus grand club de foot Soignies, avec près de 300 affiliés », clame le président, par ailleurs propriétaire des concessions Ford De Doncker à Soignies, Mons et Lens. « Nos installations sont dépassées. Et surtout, il y a un grand projet pour installer une pelouse synthétique sur le terrain 1, pour refaire le bloc des vestiaires qui est complètement vétuste. On en parle depuis plusieurs années. C’était pour 2022 normalement. Puis on m’a dit que c’était reporté à 2023, puis peut-être encore plus tard. J’ai croisé le Ministre Adrien Dolimont (ndlr : MR, budget et infrastructures sportives) au Club 44 à Mons il y a peu. Il était déjà venu voir nos installations dans le passé. Il s’en souvenait bien. Mais il a dit qu’il n’avait pas encore vu passer le dossier pour la demande de subside tant attendu, et tellement urgent pour nous. »