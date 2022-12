Adrien Devyver se confie à l’occasion du retour de «Un gars, un chef»: «Avec Gerald, la magie opère toujours!»

Avec Gerald, on a toujours souhaité se retrouver à l’antenne. On avait déjà fait passer le message. Quand on nous a proposé de relancer « Un gars, un chef » pour les fêtes, on n’a pas hésité. On s’est alors retrouvé dans un gîte à Chiny pendant quelques jours et la magie a directement opéré. Les téléspectateurs vont retrouver tous les ingrédients qui ont fait le succès de l’émission : de l’humour, de l’autodérision et de la bonne cuisine bien belge.

Oui ! Comme il y a déjà deux mecs en cuisine, il était important de rétablir l’équilibre féminin. On a donc eu la chance de recevoir Fanny Jandrain, Livia Dushkoff, Joëlle Scoriels, Nathalie Girma et Sara De Paduwa. C’était vraiment très chouette.

L’émission a quitté l’antenne il y a sept ans. Qu’est-ce qui vous a le plus manqué ?

La complicité que j’avais avec Gerald. Il est un peu comme un grand frère, j’ai toujours aimé travailler avec lui. Je suis aussi très complice avec mes copains du « Grand Cactus » mais dans « Un gars, un chef », on forme un duo solide pendant toute la durée du programme. Quand je retrouve Gerald, je sais sur quel bouton appuyer pour qu’il soit remonté comme un coucou. On a parfois l’impression d’être sans filtre derrière les fourneaux. Cela dit, on ne se voit jamais en dehors des tournages. On se voit exclusivement dans un contexte professionnel.

Pourquoi ?

Moi, je suis un jeune papa et lui évolue dans un univers plus mondain avec différents business à gérer. Nous n’avons pas du tout les mêmes passions non plus. On ne se voit jamais en dehors mais on ne le provoque pas non plus. À chaque fois qu’on se voit, c’est un vrai plaisir. Même quand on enregistrait « Un gars, un chef », on faisait en sorte de ne pas trop se croiser pour éviter de casser la spontanéité qu’on pouvait avoir sur le plateau. On échange tout de même des messages régulièrement.

L’émission pourrait-elle revenir de façon récurrente ?

Oui, mais ça dépendra des audiences. On sent que le retour du programme est très attendu. C’est très positif. Gérald et moi, on a très envie de retravailler ensemble. Notre émission est complètement en marge de toutes les émissions de cuisine qui existent. C’est avant tout une émission d’accompagnement et d’ambiance. On dégage énormément de légèreté.

Jeudi prochain, vous serez aux commandes de « La Yourte », un nouveau programme sur Tipik.

C’est une émission d’aventure basée sur certains codes de la téléréalité. L’objectif est de sensibiliser les candidats et les téléspectateurs à adopter des réflexes plus durables. Six personnes du « Grand Cactus » ont été en immersion dans une yourte pendant cinq jours et quatre nuits. Ils ont réalisé une série de défis pour se rendre compte qu’il y a moyen de consommer différemment pour préserver la planète. Si les défis n’étaient pas réussis, ils perdaient des ressources au sein de la yourte.

Qu’avez-vous prévu pour les fêtes ?

Comme d’habitude, on se retrouve en famille une fois que le rush du boulot est terminé. Je vais profiter d’une petite semaine à la mer, avec ma femme et mes enfants, pour me ressourcer.

À quoi ressemble Noël chez vous ?

Ça ressemble à « Un gars, un chef ». C’est très familial, on raconte des blagues, on mange bien gras et on joue à des jeux de société toute la soirée. C’est très festif.