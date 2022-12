Que binger pendant les fêtes? Voici notre sélection de films et séries à dévorer sur les plateformes Rien de tel qu’un bon film ou une chouette série pour se remettre du marathon des réveillons. Et bien au chaud sous un plaid, c’est encore mieux !

Par Stanislas Ide

Voici nos conseils plateformes pour la période des fêtes.

Les films Glass Onion. Daniel Craig mène l’enquête dans la suite toujours aussi drôle d’« À couteaux tirés ». À ne pas prendre trop au sérieux, on est surtout là pour voir un tapis de stars en faire des caisses et s’éclater (Kate Hudson vole la vedette, Edward Norton cabotine, et Janelle Monae décroche la palme du glam). Déjà disponible sur Netflix.

Amsterdam. Quel est le point commun entre Margot Robbie, Christian Bale, Robert De Niro, Rami Malek et Taylor Swift ? Ils jouent dans l’un des films qu’on attendait le plus en 2022 mais dont la sortie en salles a été... annulée une semaine avant le Jour J pour cause de mauvais score aux USA ! Un comble vu le casting de cette épopée criminelle farfelue mais sympathique. Sortie le 28 décembre sur Disney+.

Matilda. Le remake musical du film culte, lui-même tiré du livre de Roald Dahl (l’auteur de « Charlie et la chocolaterie ») arrive le jour de Noël ! Avec l’hilarante Emma Thompson dans le rôle de Madame Legouridin, la directrice sadique à qui Matilda va donner une bonne leçon. Sortie le 25 décembre sur Netflix.

La saga entière Maman j’ai raté l’avion. D’accord, on préfère clairement les deux premiers avec le jeune Macaulay Culkin, mais saviez-vous qu’il y en a six en tout, et que Scarlett Johansson avait joué dans le troisième opus ? Déjà disponible sur Disney+. Pinocchio. Enfin une version du conte classique qui ne sent pas la morale à plein nez ! Guillermo Del Toro (« La Forme de l’eau ») renverse tout ce qu’on sait du pantin de bois, et zappe surtout l’idée qu’en apprenant à obéir on devient un vrai petit garçon. Il était temps, non ? Déjà disponible sur Netflix. Les séries ReuSSS. Série musicale française pour ados où tout le monde se prend pour une mini-Angèle ou un mini-Orelsan. L’histoire est un peu convenue mais les chansons originales envoient du lourd. C’est frais, coloré, joyeux et facile à regarder ! Déjà disponible sur Auvio. Emily in Paris. Quand c’est bon, pourquoi se priver ? Malgré les critiques toujours aussi catastrophiques et les clichés sur la France alignés comme des petits pains, on doit bien admettre qu’on est ravis de replonger une troisième fois dans cette série se prenant pour « Le Diable s’habille en Prada », les beaux gosses en plus. Déjà disponible sur Netflix. Jack Ryan. Saviez-vous que l’agent de la CIA popularisé par Harrison Ford (« Jeux de guerre ») et Alec Baldwin (« À la poursuite d’octobre rouge ») avait droit à sa propre série télé ? Pour cette troisième saison, John Krasinski (« Sans un bruit ») devient la cible de son propre gouvernement et doit traverser l’Europe pour sauver sa peau. Déjà disponible sur Amazon Prime. Smiley. Deux beaux gosses se tournent autour à Barcelone, nous baladant dans le milieu queer de la capitale catalane avec une joie communicative qu’on n’avait pas ressentie depuis « L’Auberge espagnole ». Mais s’embrasseront-ils avant le Nouvel An ? Sexy et comique, la série ne réinvente pas le genre de la comédie romantique. Mais son décor ibère a le chic de nous le faire croire. Déjà disponible sur Netflix. Wednesday. OK, vous l’avez sans doute déjà vue… Mais avouez que vous pensez déjà à la revoir pendant les fêtes ! Et si vous avez réussi à échapper au raz-de-marée gothique et pop de Tim Burton jusqu’ici, faites-nous confiance : la série se prend un peu pour « Harry Potter » et servira de binge idéal le premier janvier pour digérer les folies du réveillon.