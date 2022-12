On a le sentiment que cette majorité Vivaldi craque un peu de tous les côtés, on a tort ?

En Belgique, cela a toujours été compliqué. Sous le gouvernement précédent, alors qu’ils n’étaient qu’entre partis de droite, ils se disputaient en permanence. Il y a sept partis, de gauche, de droite, flamands et francophones. Donc oui, sur beaucoup de sujets, c’est très compliqué, mais on s’en sort malgré tout.

Comment prenez-vous cette note sur les pensions déposée par le Premier ministre ?

Ça n’a tellement pas de sens que je n’ai pas compris. Un des éléments clés de l’accord de gouvernement, c’est de rehausser la pension minimum. On négocie pendant des mois, car on n’entrait pas au gouvernement sans cela. Ça concerne quand même 800.000 personnes et cette pension minimum sera passée de 1.290 à 1740 € avec l’indexation : du jamais vu et une avancée majeure de cette législature. Et que fait le Premier ministre ? Il propose de revenir là-dessus. C’est contraire à l’accord de gouvernement, même aux décisions du gouvernement. Que les choses soient claires : tant que les socialistes seront là, on ne prendra pas un euro aux pensionnés. Jamais de la vie. C’est une provocation, une attaque directe contre les socialistes, totalement incompréhensible. J’ai travaillé comme ministre fédéral avec quatre Premiers ministres différents et je n’ai jamais vu ça. Le Premier ministre doit être au-dessus de la mêlée. S’il se comporte comme le chef de la droite et qu’il attaque le premier parti de la majorité, ça ne fait qu’aggraver les tensions et c’est inacceptable.