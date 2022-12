Interdit de stade par le Sporting, un supporter abonné l’attaque en justice et réclame 5.000 euros s’il loupe le match Charleroi-Anderlecht

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Rappelez-vous, c’était en novembre dernier : alors que le Sporting de Charleroi, à domicile, menait 1-0 contre Malines, la partie n’avait pu aller à son terme suite à des jets de fumigènes répétés en provenance du kop carolo. Un énième incident qui n’est pas resté sans suite.

Doublement lésée par la perte des trois points de victoire et par une amende salée, la direction du Sporting avait réagi en décrétant l’exclusion d’une partie du groupe des supporters des Storm Ultras et du Block 22 pour cinq matches, dont deux à domicile. Il s’agit de 150 personnes censément appartenir à l’un ou à l’autre de ces deux clubs de supporters.

La plupart semble se plier à cette règle, plus ou moins de mauvaise grâce, mais l’on a appris qu’au moins un jeune soutien des Zèbres, inclus dans cette liste, lui, a décidé d’intenter une action en référé contre la SA Sporting de Charleroi. En référé, cela signifie qu’il s’agit de statuer à bref délai mais à titre provisoire sur une question dont la solution ne peut souffrir aucun retard. Et l’on peut dire que ce sera le cas ce lundi, puisque le Sporting de Charleroi accueillera en soirée son homologue anderlechtois.

Son père le défend

« Il n’était pas présent à ce fameux match contre Malines », rappelle le père de ce jeune supporter, « il n’y était pas, car il savait que cela allait dégénérer, comme le savaient d’ailleurs tous les Carolos, suite aux nombreuses publications lancées par le principal de ces groupes de supporters », poursuit notre interlocuteur. « Non seulement il était absent lors de ce fameux match, mais mon fils n’appartient pas non plus à l’un ou l’autre de ces clubs de supporters, il va en tribune pour l’ambiance et pour soutenir son équipe, et n’a jamais causé le moindre incident. Je ne comprends toujours pas pourquoi il se retrouve sur cette liste d’exclus ! » Ici, on a clairement l’impression que cette liste d’interdits de stade a été faite au vogelpik…