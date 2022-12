Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On est à la fin de l’année, que retenez-vous de 2022 ?

Sur le plan politique, c’est le passage d’une crise à une autre. On a terminé le dernier Codeco Covid et quelques jours après, on faisait le premier Codeco Ukraine, même s’il n’y en a pas eu beaucoup. C’est passage avec, en toile de fond, une reprise de la vie économique, touristique, hôtelière, Horeca et même culturelle. Ce qui donne la fausse idée que les choses ne se passent pas trop mal, ce qui est faux. On n’est qu’au début de la crise économique et de l’inflation. Ça va ramener un public supplémentaire dans la précarité.