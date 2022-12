Exclu de stade, un fan attaque le Sporting de Charleroi en référé

Rappelez-vous, c’était le 12 novembre dernier : alors que le Sporting de Charleroi, à domicile, menait 1-0 contre Malines, la partie n’avait pu aller à son terme suite à des jets de fumigènes répétés en provenance du kop carolo. Un énième incident qui n’est pas resté sans suite. En effet, la direction du Sporting avait réagi en décrétant l’exclusion d’une partie du groupe des supporters des Storm Ultras et du Block 22 pour cinq matches, dont deux à domicile. Il s’agit de 150 personnes censées appartenir à l’un ou à l’autre de ces deux clubs de supporters.

On a appris qu’au moins un jeune soutien des Zèbres, inclus dans cette liste, lui, a décidé d’intenter une action en référé contre la SA Sporting de Charleroi. En référé, cela signifie qu’il s’agit de statuer à bref délai mais à titre provisoire sur une question dont la solution ne peut souffrir aucun retard. Et l’on peut dire que ce sera le cas ce lundi, puisque le Sporting de Charleroi accueillera en soirée son homologue anderlechtois.

« Arbitraire et abusif ! »

« Il y a clairement une part d’arbitraire contre un supporter absent lors de ce match, un jeune supporter qui ne fait pas partie de l’un de ces deux clubs visés par cette mesure», précise Me Alexandre Gillain, avocat du jeune homme. « Mon client a 21 ans, est aux études, il a un abonnement en T4 (« le kop » où se rassemblent, notamment, Storm Ultras, Block 22 et autres passionnés) et se retrouve on ne sait comment sur cette liste. Il y a de l’arbitraire, mais aussi de l’abus : sans plaider avant ce lundi, je ne crois pas que le Sporting de Charleroi puisse interdire à mon client comme à quiconque d’autre de se présenter dans un autre stade que celui du Sporting de Charleroi. »