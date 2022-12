Rony Deila après le partage du Standard à La Gantoise: «Je suis fier d’avoir vu les gars se battre jusqu’au bout»

Ronny Deila ne se cache jamais : vendredi soir, son Standard ne méritait certainement pas de s’imposer à Gand, bien plus dominateur et dangereux. « Nous aurions dû gagner », peste Hein Vanhaezebrouck a ses côtés, avant de le couvrir de louanges suite à une question d’un journaliste norvégien présent dans la salle. « Nous avons concédé trop d’occasions mais nous avons retrouvé l’engagement et l’attitude que nous avions perdue en semaine », se réjouit tout de même Ronny Deila. « Je suis fier d’avoir vu les gars se battre jusqu’au bout, souffrir ensemble. Parfois, face à une bonne équipe, il faut pouvoir défendre et garder cette mentalité. Cela en dit beaucoup sur le caractère d’une équipe. En plus, nous avons un gardien qui comme souvent s’est montré décisif devant ses cages. Je reste persuadé que ce point sera très important pour nous dans notre parcours. »

Ce point aurait pu se transformer si Stipe Perica avait obtenu le penalty qu’il s’apprêtait à botter, sifflé par Erik Lambrechts avant que l’assistance vidéo ne vienne à la rescousse des Buffalos. « Selon moi, il n’y a pas penalty sur ce genre de phase », reconnaît Ronny Deila au sujet de la main de Michael Ngadeu… avant de nuancer. « Mais, quand je vois les penalties qui ont été sifflés contre nous, notamment à Eupen, et parfois en notre faveur comme contre le Cercle en début de saison (ndlr : deux buts de Selim Amallah), je m’interroge. Ok, mais alors, sifflons-les tous. »

Interrogé sur ce qu’il attendait désormais de son équipe pour la deuxième partie de saison, après deux matches de décembre un peu déprimants, Ronny Deila s’est montré assez clair : « Construire une équipe, avec des joueurs qui jouent véritablement ensemble. Créer plus d’occasions, notamment face aux grosses équipes comme La Gantoise. Nous avons montré que nous savions bien défendre et faire du mal à beaucoup d’équipes à domicile. Il faut aussi pouvoir le faire à l’extérieur. »