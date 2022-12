Coupe du monde: une pétition en Argentine recueille plus de 200.000 signatures pour que «la France arrête de pleurer»

La finale entre la France et l’Argentine à la Coupe du monde continue à faire parler d’elle. Les chambrages d’Emiliano Martinez passent mal dans l’Hexagone, où l’on a toujours un peu en travers de la gorge cette défaite. Un Français a d’ailleurs lancé une pétition pour rejouer la finale et celle-ci a déjà réuni plus de 216.000 signatures. En Argentine, c’est une autre pétition qui a vu le jour et dont le succès est tout aussi énorme.

Vendredi, un Argentin a lancé une pétition en ligne pour que « La France arrête de pleurer » (« France Stop Crying »). « Depuis que nous les avons battus en finale de la Coupe du monde, les Français n’ont cessé de pleurer, de se plaindre et de ne pas accepter que l’Argentine soit championne du monde », peut-on lire en description. « Cette pétition est pour que les Français arrêtent de pleurer et acceptent que Messi est le meilleur de l’histoire du football et que son fils est Mbappé. »

En à peine 14h, elle a recueilli pas moins de 234.000 signatures. Là aussi, l’Argentine est plus forte que la France.