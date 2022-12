Terrible surprise pour ce couple: leur compte a été débité… de 91.373 euros, «la facture habituelle est de 4.000 à 5.000 euros»

Un couple d’exploitants agricoles de Landifay-et-Bertaignemont, en Thiérache, s’est vu débiter 91 373 euros du compte de leur société, rapportent nos confrères de l’Aisne nouvelle.

Quand Denise (prénom d’emprunt) regarde l’origine du débit, elle se rend vite compte qu’à l’origine, il provient d’EDF. « Lundi, je faisais mes comptes, et en allumant l’ordinateur, j’ai tout de suite vu que quelque chose n’allait pas : le compte était fortement déficitaire », en sourit avec recul l’exploitante. « On a beau lire que c’est EDF qui a débité le compte, on se demande si ce n’est pas une arnaque. »