«Une nuit de plus ensemble»: la fille de Pelé partage une émouvante photo de son père, dont l’état de santé inquiète toujours

L’état de santé de Pelé est toujours autant préoccupant. La légende du football est hospitalisée depuis le 29 novembre suite à l’aggravation de son cancer du côlon et au besoin de « soins plus importants pour traiter une insuffisance rénale et cardiaque. » En ce réveillon de Noël, Kely Cristina Nascimento, l’une des filles de Pelé, a partagé une photo touchante sur les réseaux sociaux.

« On est toujours là, dans la lutte et dans la foi. Une nuit de plus ensemble », a-t-elle écrit en commentaire d’un cliché où elle enlace son père, alité.

Le « roi » Pelé, 82 ans, avait été admis le 29 novembre à l’Hôpital Albert Einstein pour une réévaluation de son traitement de chimiothérapie après la détection d’une tumeur du côlon en septembre 2021.