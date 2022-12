Notre quiz foot en Hainaut occidental: testez-vous avant d’attaquer 2023!

Après la faillite du Royal Excel Mouscron, la REAL est devenue le club N.1 du Hainaut occidental. Après un bon départ, elle est rentrée dans le rang. Le RFC Tournai et le Pays Vert montrent un beau visage un échelon plus bas. Après des débuts en dents de scie en D3 ACFF, les hommes de Jérémy Descarpentries ont réussi à inverser la tendance en signant un joli 20/24. Grâce à ce regain de forme, les Tournaisiens ont rallié le haut du tableau et sont même en position de force pour espérer le gain de la deuxième tranche avec un point d’avance sur Mons et Symphorinois à quatre journées du terme. Avec Jimmy Hempte, puis avec David Bourlard à sa tête, le Pays Vert réalise également une belle saison.

Un échelon plus bas, Beloeil fait une véritable démonstration de forme. Toujours invaincus et avec 9 points d’avance sur Molenbaix, les « Jaune et Rouge » font office d’épouvantail de la P1.

Meslin retrouve la forme

En P2A, Néchin a pris quelques longueurs d’avance sur ses deux dauphins, Obigies et Isières. Un peu plus bas dans le classement, tout semble plus ouvert que jamais pour la lutte au tour final puisque sept unités seulement séparent le quatrième et le douzième au classement général. Plus bas dans le tableau, Montkainoise, Wiers et l’US Tournai devront jouer jusqu’à la dernière minute dans l’espoir de sauver leur peau.

En troisième provinciale, on se dirige vers un mano a mano entre Esplechin et Péruwelz B pour le titre de P3A. Cependant, Mouscron et Ellezelles, respectivement situés à sept et huit points de la tête, n’ont sans doute pas abandonné l’idée d’être couronnés au terme de la compétition. Quatrièmes, les Ellezellois ont aussi le gain de la deuxième tranche dans le viseur, eux qui possèdent trois points d’avance sur leurs rivaux à mi-chemin. L’occasion de faire descendre la pression avant de préparer au mieux l’échéance finale. En bas de classement, la relégation semble déjà inévitable pour Hérinnes avec un seul point récolté en quinze matchs disputés. Dans la colonne de droite, tout le monde se sent menacé étant donné que le 9ème et le 15ème ne sont séparés que par cinq petits points.

Dans l’autre série, en P3B, Meslin a fini par trouver son rythme de croisière après un début de saison irrégulier. Bien aidés par leur attaquant Delneste, co-meilleur buteur de la série avec 14 réalisations, les Meslinois pointent à deux points du leader et rêvent sans doute de réintégrer la deuxième provinciale par la grande porte.

Tour reste possible en P4B

Tout semble encore possible en P4B étant donné que le leader et le septième ne sont séparés que par huit points. En bas de tableau, Bléharies B, Béclers B et Leuze-Lignette B ferment la marche avec respectivement 5, 4 et 3 points. Dans la série voisine, le Risquons -Tout A semble bien parti pour être sacré en fin de saison. Mis sur orbite par le duo Dewaele-Dubrulle, les Mouscronnois comptent cinq points d’avance sur leur dauphin, Molenbaix B.

