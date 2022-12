Kevin De Bruyne revient sur l’échec des Diables rouges à la Coupe du monde: «Seule la deuxième période face à la Croatie était bonne» (vidéo)

L’élimination dès la phase de groupes de la Coupe du monde restera une grande déception en Belgique, que ce soit pour les supporters ou les Diables rouges eux-mêmes. Dans un entretien pour Play Sports, Kevin De Bruyne est revenu sur cet échec au Mondial.

« Notre Coupe du monde n’était tout simplement pas bonne », confie le milieu de terrain. « Nous devons l’accepter et espérer que nous ferons mieux la prochaine fois. Honnêtement, nous n’avons bien joué qu’en deuxième mi-temps contre la Croatie. Les autres matches n’étaient pas aussi bons. D’une certaine manière, nous n’avons aucune raison de nous plaindre et nous devons l’accepter en tant qu’équipe. »

Le tournoi est « évidemment » une déception, selon De Bruyne. « Mais je pense que ces deux dernières années nous n’étions pas top. Si on regarde nos matches dernièrement, on remarque que nous n’avons pas gagné beaucoup de matches ni joué un bon football pendant un certain temps. Nous avons cherché à faire mieux, mais ce n’était tout simplement pas le cas dans ce tournoi. »