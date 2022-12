Notre quiz foot Mons-Borinage: testez-vous avant d’attaquer 2023!

À l’échelon inférieur, Pâturages et Jemappes sont bien accrochés au top 5 et font partie de la discussion pour la montée finale. En bas de tableau, Havré, Frameries, Cuesmes, Vacresse et Elouges-Dour se tiennent à quatre petits points seulement et chacun devra tout donner pour sauver sa peau. Même s’ils font preuve d’irrégularité, Honnelles et Symphorinois B font partie du ventre mou et semblent pouvoir aborder l’avenir avec plus de sérénité. En P2A, Hensies souffle le chaud et le froid en se positionnant à la dixième place avec 21 points. Cependant, les hommes de Michel Derouck espèrent encore pouvoir disputer le tour final.

Thulin semble inarrêtable

Plus relevée que lors de ses dernières éditions, la P3B offre de beaux duels et de sacrées surprises en ce début de saison. Symbole de ce nivellement, Pommeroeul doit se satisfaire d’une septième place. Plus haut dans le classement, les six premiers se tiennent en six points et tout le monde peut encore prétendre au titre de champion. En bas de tableau, Ghlin et l’USGTH B devront quant à eux sans doute se battre pour décrocher leur maintien. Au plus petit échelon du pays, Thulin semble bien parti pour aller chercher un joli titre de champion, le club possède sept points d’avance sur son dauphin.

Dans la série voisine, Espanola, Hensies B et Baudour se sont isolés en tête de classement et sont bien partis pour se livrer une bataille à trois pour le titre.