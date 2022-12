Eva De Bleeker, ancienne secrétaire d’Etat au budget: «Le budget n’est pas une science exacte, j’ai agi en toute conscience»

Depuis, cette dernière s’est tenue à l’écart des micros et des caméras pour ne pas interférer dans le débat. « C’est maintenant à ma successeure (Alexia Bertrand, NDLR) de mener les discussions sur le budget. Je lui ai souhaité bonne chance dans cette tâche », a-t-elle déclaré.

L’ancien secrétaire d’État a précisé que l’exercice n’était « pas une science exacte ». « Vous devez estimer les budgets disponibles et ceux qui sont nécessaires. Mais les opinions et les points de vue divergent là-dessus. Le budget a entretemps été voté et nous devons maintenant passer à autre chose. »