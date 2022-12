Plusieurs animations spéciales Noël au Sparkoh à Frameries du 26 décembre au 9 janvier

Dès ce 26 décembre, c’est une équipe pétillante et festive qui accueillera les petits et grands visiteurs curieux et avides d’expériences et de découvertes pour toute une journée en famille au Sparkoh.

Au programme : outre les 17 expositions, des animations diversifiées et encadrées (d’une durée de 45 minutes) sont proposées aux visiteurs (à raison d’une animation par famille). Sur réservation le jour de la visite, dans la mesure des places disponibles.