Un «jumelage» de photos de Jim Sumkay aux Villages de Noël de Liège et d’Esch

Et depuis 1958, peu après la signature du traité instituant la CECA (Communauté européenne du Charbon et de l’Acier), les villes de Liège, d’Esch-sur-Alzette et de Lille en France sont jumelées. « C’est donc un apéritif cette année, avant le 65e anniversaire de ces jumelages qui sera fêté en 2023 », annonce-t-il. Plus d’infos sur le site internet de la Ville de Liège.